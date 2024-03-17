تحديد موعد امتحانات شهر مارس لطلاب المدارس

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مواعيد امتحانات شهر مارس لصفوف النقل بالمدارس في العام الدراسي 2023-2024.

ووجهت وزارة التربية والتعليم بإجراء امتحانات شهر مارس نهاية الشهر الجاري وبداية الأسبوع الأول من شهر إبريل المقبل وقبل إجازة عيد الفطر المبارك.

ونبهت وزارة التربية والتعليم باستمرار امتحانات شهر مارس الخاصة بطلاب صفوف النقل خلال شهر رمضان.

وشددت وزارة التربية والتعليم على عدم وجود نية لديها بشأن إلغاء امتحانات شهر مارس خلال شهر رمضان الفضيل.

وحذرت وزارة التربية والتعليم من غياب طلاب صفوف النقل بالمدارس عن امتحانات شهر مارس؛ لأن درجات الاختبارات الشهرية هى جزء من المجموع التراكمى، وتتم إضافتها إلى المجموع الكلى للفصل الدراسى.

وذكرت وزارة التربية والتعليم في حالة المرض يحضر الطالب امتحانات شهر مارس متخذا الإجراءات الاحترازية.

ضوابط امتحانات شهر مارس

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات شهر مارس قياس نواتج التعلم وما تم تحصيله فعليًّا من موضوعات، ومدى تفاعل الطلاب مع محتوى الموضوعات الدراسية.

وذكرت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات شهر مارس تتكون من أسئلة قصيرة اختيارية ومقالية، ويتم تقييم الطلاب فى اليوم الدراسى أثناء الحصص.

وحددت وزارة التربية والتعليم مدة امتحانات شهر مارس بزمن الحصة الدراسية، أى 45 دقيقة على أقصى تقدير.

ولفتت وزارة التربية والتعليم إلى وضع امتحانات شهر فبراير على مستوى المدرسة من خلال التوجيه في الإدارة التعليمية التابع لها المدرسة.

ونبهت وزارة التربية والتعليم إلى مراعاة امتحانات شهر مارس لقياس نواتج التعلم بالدروس، وأن تغطى أسئلة الاختبار المفاهيم والمهارات المقررة ومراعاة الوزن النسبى للموضوعات فى خطة توزيع المنهج وقياس الأسئلة لمستويات التفكير لدى التلميذ والتذكر، والفهم، والتطبيق، وحل المشكلات، والالتزام بالمصطلحات والرموز الواردة بالمقرر والبرامج المستخدمة، وتكون الأسئلة واضحة ولا تحتمل أكثر من معنى.

ونبهت وزارة التربية والتعليم بأن يكون اليوم الدراسي كاملا خلال امتحانات شهر مارس ويعقد الامتحان في الحصة (الثالثة والرابعة).

وحظرت وزارة التربية والتعليم انصراف الطالب من المدرسة خلال امتحانات شهر مارس إلا بعد انتهاء اليوم الدراسي.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى إجراء المهام الأدائية للصفوف الابتدائية في أبريل المقبل وفق الخريطة الزمنية للعام الدراسى الجاري 2023-2024.