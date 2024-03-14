آخر كلام| موعد انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

استقرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تحديد موعد انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2023-2024 يوم 8 مايو.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد عدّلت موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 لتنطلق يوم 4 مايو بدلا من 25 مايو المعلن في الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد الانتهاء من امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 للفصل الدراسي الثاني يوم 23 مايو 2024 كما هو مقرر لها من قبل.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن تأجيل موعد انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني جاء مراعاة لعدم عقد أية امتحانات خلال أعياد الإخوة المسيحيين.

وضع جداول امتحانات الشهادة الإعدادية

ووجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، المديريات التعليمية بتولي مسئولية وضع جداول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 للفصل الدراسي الثاني والإعلان عنها.

ونوه وزير التربية والتعليم بأن امتحانات الشهادة الإعدادية تعقد على مستوى المديريات التعليمية وليس على مستوى الجمهورية.

ضوابط امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

وترك وزير التربية والتعليم آلية انعقاد امتحانات الشهادة الإعدادية في يد المحافظين على أن يتم إعلام الطلاب بها مبكرا سواء بوكليت أو بالطريقة المعتادة مثل العام الماضي.

ونبه وزير التربية والتعليم على مديري المديريات التعليمية باتخاذ جميع الإجراءات التي تمنع طرق الغش المختلفة في امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وأكد وزير التربية والتعليم مراعاة الدقة ووضع خطة مبكرة لتنظيم العملية الامتحانية وآلية عقدها ومراعاة السرية والدقة والأمانة في امتحانات الشهادة الإعدادية 2024.

وأكد وزير التربية والتعليم ضرورة اتخاذ كل الإجراءات التي تضمن سلامة وانتظام سير امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 ومواجهة أي أعمال غش.

وشدد وزير التربية والتعليم على منع اصطحاب الهواتف المحمولة للمراقبين والملاحظين وكل القائمين على امتحانات الشهادة الإعدادية داخل اللجان الامتحانية.

ونبه وزير التربية والتعليم بزيادة إجراءات منع اصطحاب الطلاب للهواتف المحمولة داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 .

ووجه وزير التربية والتعليم بتخصيص علامة مائية تخص كل إدارة تعليمية خلال امتحانات الشهادة الإعدادية لمنع تداول الامتحانات على مواقع التواصل الاجتماعي أثناء انعقاد اللجان.

وتعتمد فكرة البوكليت على دمج ورقتي الأسئلة والإجابات في كراسة واحدة تحتوي على نحو 20 ورقة أو أكثر، مع وجود ورقة بيضاء كمسودة للطالب.

ويستهدف نظام البوكليت الحد من ظاهرة الغش الإلكتروني، لوجود عدد كبير من الصفحات، وصعوبة تصويرها خلال اللجان وتداولها.







