موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي

يترقب عشان الساحرة المستديرة مساء اليوم، مباراة ليفربول و مانشستر يونايتد، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي ، والتي يستضيفها ملعب "أولد ترافورد".

ويسعى ليفربول للفوز من أجل العبور إلى نصف النهائي، في رحلة كلوب الأخير هذا الموسم مع الريدز، أما مانشستر يونايتد يحتاج لتحقيق البطولة في نهاية المطاف من أجل إرضاء الجماهير بعد مستويات متذبذبة للشياطين الحمر.

توقيت مباراة مانشستر يونايتد وليفربول

تبدأ مباراة مانشستر يونايتد و نظيره ليفربول في الخامسة والنصف مساء اليوم الاحد، والتي يتوقع أن تكون مثيرة وقوية للغاية.

القنوات الناقلة لمباراة مان يونايتد وليفربول

ستكون مباراة مانشستر يونايتد وليفربول على شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، والتي حصلت على حقوق بث البطولة لهذا الموسم.