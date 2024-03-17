الأحد 17 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر يونايتد وليفربول
مانشستر يونايتد وليفربول

يترقب عشان الساحرة المستديرة مساء اليوم، مباراة ليفربول و مانشستر يونايتد، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي ، والتي يستضيفها ملعب "أولد ترافورد".

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لاعبو ليفربول يحددون بديل كلوب وينتظرون الحسم

ويسعى ليفربول للفوز من أجل العبور إلى نصف النهائي، في رحلة كلوب الأخير هذا الموسم مع الريدز، أما مانشستر يونايتد يحتاج لتحقيق البطولة في نهاية المطاف من أجل إرضاء الجماهير بعد مستويات متذبذبة للشياطين الحمر.

توقيت مباراة مانشستر يونايتد وليفربول

تبدأ مباراة مانشستر يونايتد و نظيره ليفربول في الخامسة والنصف مساء اليوم الاحد، والتي يتوقع أن تكون مثيرة وقوية للغاية.

القنوات الناقلة لمباراة مان يونايتد وليفربول

ستكون مباراة مانشستر يونايتد وليفربول على شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، والتي حصلت على حقوق بث البطولة لهذا الموسم.

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