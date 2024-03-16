لاعبو ليفربول يحددون بديل كلوب وينتظرون الحسم

حدد منذ فترة الألماني يورجن كلوب نهاية الموسم موعدا لرحيله عن تدريب نادي ليفربول، بعد مسيرة ليست بالقليلة، لتبدأ إدارة الريدز في البحث عن البديل من الان.

وتداولت وسائل الإعلام مؤخرا عدة أسماء مرشحة لتولي تدريب الريدز بداية من الموسم المقبل، على رأسها الإسباني تشابي ألونسو.



مدرب يرغبه لاعبو ليفربول

من جانبها، أفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، نقلا عن الصحفي آلان برازيل، بأن لاعبي ليفربول يفضلون تعيين بيب لييندرز، مساعد كلوب، في هذا المنصب.

وعزز الصحيفة ذلك بتصريحات دين ساوندرز، لاعب ليفربول الأسبق، الذي قال: "سمعت ذلك أيضا.. على الأقل سيكون مطلعا على خبايا الفريق".

وأضاف ساوندرز: "هذا قرار صعب.. من ستمنحه هذه الوظيفة؟ إنه ناد كبير جدا".

ولم تستقر إدارة النادي الإنجليزي بعد على هوية خليفة المدرب الألماني، لكنه من المتوقع الإعلان عنه قبيل انتهاء الموسم، وهو الموعد الذي حدده كلوب لإنهاء علاقته بليفربول.

وساهم كلوب في تحقيق الانجازات رفقة الريدز حيث قادهم لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد غياب دام لمدة 30 عاما، بالإضافة إلى تحقيق دوري أبطال أوروبا عام 2018.

كما توج أيضا بلقب كأس العالم للأندية، وكأس السوبر الأوروبي، ويصارع هذا الموسم من أجل تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وقرار رحيله بنهاية الموسم قد يكون الدافع القوي الذي سيحقق الفريق من أجله اللقب بالنهاية.