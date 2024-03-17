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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أبوجبل: حسام حسن طالبنا بهذا الأمر

أبوجبل
أبوجبل

أكد محمد أبوجبل حارس منتخب مصر والبنك الأهلي أن حسام حسن مدرب الفراعنة طلب من حراس المرمى تنفيذ شكل محدد في طريقة الخروج بالكرة لبناء الهجمات.

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أضاف أبوجبل في تصريحات تلفزيونية: سنشارك في بطولة مهمة مع جهاز فني جديد بقيادة حسام حسن،  هو أسطورة واسم كبير كمدرب ولاعب ويساعدنا كثيرا.

وواصل أن منتخب مصر استعد بشكل قوي وسنحاول الاستفادة من البطولة ولا نريد تكرار أخطاء الماضي، وهدفنا التركيز في المران خططيا بشكل أكبر دفاعيا وهجوميا، ونؤدي بشكل أفضل.

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أبوجبل: حسام حسن طالبنا بهذا الأمر

وطالب أبوجبل بحضور الجماهير قائلا: نريد أعداد جماهيرية كبيرة لدعمنا خلال الفترة المقبلة، وسنبذل قصارى جهدنا لإسعادهم.

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