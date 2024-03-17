أبوجبل: حسام حسن طالبنا بهذا الأمر

أكد محمد أبوجبل حارس منتخب مصر والبنك الأهلي أن حسام حسن مدرب الفراعنة طلب من حراس المرمى تنفيذ شكل محدد في طريقة الخروج بالكرة لبناء الهجمات.

أضاف أبوجبل في تصريحات تلفزيونية: سنشارك في بطولة مهمة مع جهاز فني جديد بقيادة حسام حسن، هو أسطورة واسم كبير كمدرب ولاعب ويساعدنا كثيرا.

وواصل أن منتخب مصر استعد بشكل قوي وسنحاول الاستفادة من البطولة ولا نريد تكرار أخطاء الماضي، وهدفنا التركيز في المران خططيا بشكل أكبر دفاعيا وهجوميا، ونؤدي بشكل أفضل.

وطالب أبوجبل بحضور الجماهير قائلا: نريد أعداد جماهيرية كبيرة لدعمنا خلال الفترة المقبلة، وسنبذل قصارى جهدنا لإسعادهم.