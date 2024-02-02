أبوجبل يكشف حقيقة خلافه مع محمد الشناوي

أكد محمد أبو جبل، حارس مرمى البنك الأهلي، أنه لم يحدث أي تواصل بينه وبين مسؤولي الأهلي في معسكر المنتخب خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية ولم يوقع أي عقود للفريق الأحمر.

وعن حقيقة خلافه مع محمد الشناوي حارس الأهلي قال: "الشناوي زميلي في المنتخب الوطني، وعلاقتي جيدة معه منذ 5 سنوات، ولا يوجد أي خلاف معه من الأساس، كما أنه حارس كبير ومحترم".

وأكمل: "تم تداول أنباء حول أن هناك أزمة مع محمود كهربا، في الحقيقة تزاملت معه أثناء تواجدي بإنبي، وعلاقتنا جيدة جداً منذ الصغر، وأخ أصغر، هناك احترام متبادل.. عقب مباراة الرأس الأخضر، حدث بيني وبينه خلاف بسيط، وانتهى الأمر سريعا".

وأتم: "قمت بتسديد ركلة الجزاء الأخيرة أمام الكونغو الديمقراطية، بعدما قام أحمد حجازي قائد المنتخب، بالإشارة لي، كما أنني أتقدم بالاعتذار عما حدث والخروج من البطولة".