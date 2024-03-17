مسلسل لحظة غضب الحلقة السابعة| صبا مبارك في خطر ودليل غير متوقع على قتلها لزوجها

تبدأ الحلقة السابعة من مسلسل لحظة غضب، برسالة مجهولة لصبا مبارك تحتوي على فيديو مصوّر لحظة قتلها لزوجها محمد فراج، وهي في لحظاتها الأولى لاستعادة حياتها.



تذهب صبا مبارك سريعًا إلى صديقتها ناردين فرج للوصول إلى صاحب الرسالة، ونكتشف أثناء الحلقة صاحبها وهو جارها يعمل في أحد الجامعات الكبرى واستطاع تصوير لحظة قتلها لمحمد فرج من خارج المنزل.

تقوم صبا مبارك بدور "طباخة" في أحد المطاعم الشهيرة، ويصيبها نوبات من الغضب والقلق بعد اختفاء زوجها، وتظل طوال حلقات المسلسل تبحث عنه مع أسرتها وأصدقائها، وينتابها نوبات غضب فجأة توقف سير حياتها الطبيعية.

من المتوقع أن نشاهد خلال حلقات المسلسل شكل الحياة مع نوبات الغضب والقلق وكيفية السيطرة عليها لمتابعة الحياة بشكل طبيعي، وتأثيرها السلبي أذا تركناها دون علاج أو تحكم.

كما تم إدخال عنصر الطبخ وتأثيره في التأثير الإيجابي على الصحة النفسية، وممارسة الهوايات المفضلة بوجه عام يقلل كثيرًا من نوبات القلق والغضب.

أبطال مسلسل لحظة غضب

مسلسل "لحظة غضب" يتكون من 15 حلقة محمد شاهين، علي قاسم، وسارة عبد الرحمن، محمد شاهين، ونادرين فرج، من تأليف مهاب طارق، إخراج عبد العزيز النجار.