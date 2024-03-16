مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 6| مايان السيد تفتح قلبها لـ نور النبوي

ذهب نور النبوي في الحلقة السادسة إلى منزل مايان السيد بسبب غيابها عن الجامعة لفترة، مما أثار قلقه وحاول معرفة عنوانها من زملاؤه في الجامعة.

اعترفت مايان السيد لنور النبوي بأسرار خطيرة عنها تُفسر بها تصرفاتها الغريبة، على وجه التحديد اصابتها بمرض ثنائي القطب، وعائلتها التي تحتوي على عدد من التناقضات ونموها وسط عائلة تهتم بالرجل أكثر من المرأة





مسلسل إمبراطورية ميم، مأخوذ عن الرواية الأصلية التي تحمل نفس الاسم، للكاتب إحسان عبد القدوس، وتدور أحداثه حول مختار أبو المجد، الأب الذي يتحمل مسئولية تربية أبنائه الستة، بعد وفاة زوجته، إضافة إلى عمله في وزارة التربية والتعليم، ومع مرور الوقت تزداد مشاكل الأولاد، وتزداد معها أعباء والدهم في التربية، وخاصة مع وصول أغلبهم لسن المراهقة.

ويشارك في بطولة المسلسل أيضاً مايان السيد، نشوي مصطفي، حلا شيحا، هاجر السرّاج، محمد محمود عبد العزيز، محمود حافظ، يارا عزمى، نورهان منصور، ليلى عز العرب، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، والطفلان آدم وهدان ومنى زاهر، إضافة إلى عدد آخر من الفنانين، والمسلسل من إخراج محمد سلامة.