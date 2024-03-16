مسلسل مسار إجباري الحلقة 6| عصام عمر يرفض تنفيذ وصية والده ويترك شقيقه في أزمته

يقرر عصام عمر في الحلقة السادسة التوقف عن استكمال تنفيذ وصية والده ولن يستمر في البحث عن المتهم في قضية القتل التي تورط فيها والده ، وذلك بسبب الأزمات التي تضيق عليهما الحياة من كل جانب، وأخرها تورطه في قتل المتسبب في وفاة أبيه عندما ذهب إليه هو وشقيقه أحمد داش وجداه مقتولًا وترك عصام دليل قوي خاص به وهو محفظته.

وتشهد الحلقة السادسة من مسلسل مسار إجباري زيادة الصعوبات في حياة أحمد داش وعصام عمر بعد مقتل والدهما محمود البزاوي ومحاولة بحثهم عن قاتله.

يستطيع أحمد داش الوصول إلى قاتل والده بمساعدة عصام عمر، وقام بتتبع جهازه المحمول عن طريق شخصية عصام الجن الذي يعمل باحتراف في مجال الاختراق، ويستطيعان الوصول إلى منزله.

في الوقت الذي يستعدان فيه أحمد داش وعصام عمر الوصول إلى منزله والبحث عن ملابسات وأسباب مقتل والدهما،يجدان الشخص المتسبب في قتله غارق في دمه، الأمر الذي جعلهما يفران بالهروب سريعًا من الشقة حتى لا يتم تهمتهما بقتله.

أخذ عصام عمر يبحث عن محفظته خينما استطاع ركوب سيارة والهروب من موقع الجريمة، لكنه لم يجدها وتذكر بأنها موجودة في شقة المقتول، وهذا بالطبع دليل كبير على تواجدهما في الشقة وقت قتله .

وكان وراء كل ذلك التخطيط المحامي مجدي حشيش ومساعده مسعد اللذان دبرا تلك الخطة لتذهب التهمة إليهما في مقتل قاتل والدهم والسبب هنا معروف وواضح هو الثأر له.

مسلسل مسار إجباري ينتمي لنوعية 15 حلقة والتي ستعرض يوميا يعرض المسلسل على قناة ON الساعة 10:30 مساء

والإعادة الساعة 6:45 صباحا



والإعادة الساعة 5:10 صباحا

ويعرض على قناة CBC الساعة 6:05 مساء

والإعادة الساعة 9:45 صباحا

ويعرض على قناة الحياة الساعة 11:15 مساء

قصة مسلسل مسار إجباري وأبطاله

يتصدر قصة مسلسل مسار إجباري كل من الفنان أحمد داش، والفنان عصام عمر، بمشاركة مميزة من نجوم الدراما " صابرين، بسمة، جورى بكر، مى الغيطى، رشدى الشامى، محسن منصور، سيناريو وحوار أمين جمال، ومحمد محرز، ومينا بباوي، وإخراج نادين خان.

تدور أحداث مسلسل “مسار إجباري” في 15 حلقة، حول شابان تجمعهما ظروف اجتماعية صعبة، تقوي علاقتهما لتكشف الأحداث بعد ذلك سرا خطيرا في حياتهما

كان قد شارك أحمد داش في رمضان الماضي من خلال مسلسل “الصندوق”، مع هدى المفتي، سماح أنور، على قاسم، وعدد من ضيوف والعمل من تأليف مصطفى صقر، وإخراج مروان عبدالمنعم.

بجانب مشاركته مع محمد رمضان بمسلسل جعفر العمدة بطولة زينة، هالة صدقي، منة فضالي، إيمان العاصي، مي كساب، عصام السقا، منذر رياحنة، دعاء حكم، بيومي فؤاد، أحمد فهمين، طارق الدسوقي، أحمد فتحي، فريدة سيف النصر، مجدي بدر، سلوى عثمان، أحمد عبدالله، جوري بكر، والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي..