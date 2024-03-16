السبت 16 مارس 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

إمبراطورية ميم الحلقة السادسة| تدخل عائلة أبو المجد في بيع المنزل

نور النبوي
نور النبوي

تبدأ الحلقة السادسة من مسلسل إمبراطورية ميم، بوصول أمر بيع المنزل إلى أبناء مختار أبو المجد وشقيقته نشوى مصطفى، ويتناقش فيه نور النبوي مع أخوته في اجتماع مغلق بالمنزل.

 

يواجه مختار أبو المجد موجة من الاعرتضات على قدوم حلا شيحة للمنزل والشبوهات التي تحوم حول علاقتهما وهدف مختار من حلا.

تتعمد حلا شيحة الذهاب إلى منزل خالد النبوي لتقوية العلاقة به، بينما يحاول محمود حافظ لفت انتباه نشوى مصطفى والتعبير عن اعجابه بها.

 

تناولت الحلقة الرابعة من مسلسل إمبراطورية ميم، مشهد كوميدي لـ نور النبوي مع أخوته وهم يقدمون طلباتهم لوالدهم خالد النبوي.

 

يعرض على dmc drama في تمام الساعة الـ 6.05 مساءً، والإعادة في تمام الساعة الـ12 مساء والساعة الـ3.30 صباحاً، بالإضافة إلى عرضه على منصة Watch it بالتزامن مع قناة dmc الساعة الـ 10.45 مساء.


أحداث مسلسل إمبراطورية م

تضم أحداث مسلسل إمبراطورية م: كما ظهرت في البرومو أننا أمام مشاهد تتشابه كثيرًا لفيلم الثنائي الشهير سيدة الشاشة العربية  فاتن حمامة والفنان الكبير أحمد مظهر والذي أول من عرفنا من خلالهم عنوان “إمبراطورية م”، مع عدد كبير من اللمسات المعاصرة للجيل الحالي من حيث المطالب والحياة الاجتماعية لشباب وأطفال الألفية الحالية.
روح اجتماعية وكوميدية في أحداث “إمبراطورية م”

نجد روح من الكوميديا بتواجد الفنانة نشوى مصطفى بعد غياب طويل عن الدراما  وخاصةً الرمضانية، ومواقفها مع الفنان خالد النبوي، وعودة الفنانة حلا شيحا، مع طاقم من الشباب والأطفال أعطوا العمل حيوية وتمثيل متسلسل للأجيال بدايةً من الطفولة حتى المراهقة.

 

يظهر خالد النبوي أبًا لـ 6 أطفال من مراحل عمرية مختلفة ومشكلات متعددة، وحلا شيحا المطلقة التي تعيش مع ابنتها، ليلتقيان سويًا خلال أحداث الفيلم ..فهل سيكون بينهما ارتباط الذي يتبعه حياة مشتركة لأبنائهما؟

 

مسلسل “إمبراطورية م” خالد النبوي، وحلا شيحة، ونشوى مصطفى، ومحمود حافظ، ونور النبوي، ومحمد محمود عبد العزيز ومايان السيد وإلهام صفي الدين وهاجر السراج ومنى أحمد زاهر وآدم وهدان وإيمان السيد ونورهان منصور وليلى عز العرب وأحمد طلعت ومحمود حافظ، قصة إحسان عبد القدوس، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، إخراج محمد سلامة.

 

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