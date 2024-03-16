إيرادات TikTok تصل إلى 16 مليار دولار مع التهديد بالحظر الأمريكي

حققت TikTok مبيعات بقيمة 16 مليار دولار في الولايات المتحدة، حيث يتعرض تطبيق الفيديو الفيروسي الذي جذب مستخدمي الجيل Z لخطر الحظر.

قال ثلاثة أشخاص مطلعين على مواردها المالية إن التطبيق، المملوك لشركة ByteDance ومقرها بكين، حقق إيرادات قياسية في الولايات المتحدة في عام 2023. ويسلط مبلغ الـ 16 مليار دولار الذي حددوه الضوء على حجم عمليات المجموعة في البلاد حيث يسعى الكونجرس إلى فرض بيع المنصة لمشتري أمريكي.

ByteDance ككل تسير على الطريق الصحيح لتجاوز شركة Meta المالكة لفيسبوك باعتبارها أكبر شركة وسائط اجتماعية في العالم من حيث المبيعات.

قال خمسة أشخاص مطلعين على الأمر إن شركة ByteDance حققت إيرادات بقيمة 120 مليار دولار في عام 2023، بزيادة حوالي 40 في المائة عن العام السابق. وكانت هذه الزيادة مدفوعة بالنمو الهائل لـ TikTok، على الرغم من أن الشركة تجلب غالبية إيراداتها من الصين.



أعلنت شركة ميتا عن إيرادات بلغت 135 مليار دولار العام الماضي، بزيادة 16 في المائة عن عام 2022.

لا تكشف شركة ByteDance الخاصة عن بياناتها المالية. ورفضت الشركة التعليق على الأرقام المالية.

جاءت هذه البيانات في الوقت الذي أصبح فيه مستقبل TikTok في الولايات المتحدة موضع شك هذا الأسبوع بعد أن وافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون لإجبار TikTok على البيع لشركة غير صينية في غضون ستة أشهر أو حظره من متاجر التطبيقات الأمريكية.

وسيظل التشريع يتطلب موافقة مجلس الشيوخ وتوقيع الرئيس جو بايدن.

ومع تزايد المستحوذين المحتملين، قال وزير الخزانة السابق ستيفن منوشين يوم الخميس إنه كان يجمع كونسورتيوم لتقديم عرض لشراء المنصة، على الرغم من أنه لم يقدم تفاصيل التمويل.

تواجه أي صفقة ثمنًا باهظًا - تطبيق مضاعف إيرادات متأخر مماثل لشركة ميتا يمكن أن يقدر قيمة TikTok US بما يصل إلى 150 مليار دولار - والحاجة إلى موافقة بكين.

على الرغم من أن TikTok لا تزال غير مربحة بسبب استثماراتها الضخمة في التوسع العالمي، فقد سجلت ByteDance ككل أرباحًا صافية بقيمة 28 مليار دولار لعام 2023، حسبما قال الأشخاص المطلعون على شؤونها المالية.

تأتي معظم أعمال المجموعة من الصين، حيث تدير ByteDance تطبيق TikTok الشقيق Douyin وأعمال التجارة الإلكترونية المتنامية داخل التطبيق.

يمكن أن يكون لخسارة السوق الأمريكية عواقب أوسع نطاقًا على TikTok عالميًا، حيث يؤدي الانسحاب النهائي للمؤثرين والمشاهير الأمريكيين إلى الحد من جاذبية التطبيق.

قالت الصين إنها “تعارض بشدة” أي بيع قسري لـ TikTok، وفي عام 2020، طبقت ضوابط تصدير جديدة مصممة لمنح بكين القدرة على التوقيع على أي بيع أو تجريد. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية وانغ وينبين يوم الخميس إن الولايات المتحدة أظهرت "منطق اللصوص" تجاه التطبيق.