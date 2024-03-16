ميدو: هذا سبب خسارة الزمالك أمام الأهلي في نهائي كأس مصر

قال أحمد حسام "ميدو"، نجم الزمالك السابق، أنه كان يشعر بالحزن من بعض لاعبي الفريق الأبيض خلال نهائي كأس مصر أمام الأهلي.

أشار ميدو في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، مع الإعلامي محمد أبو العلا، المذاع على قناة الزمالك، أن بعض من لاعبي فريق الزمالك كانوا لا يصدقون أنهم يستطيعوا الفوز في نهائي كأس مصر وفي نهاية الأمر خسروا بسبب قلة الثقة.

وواصل: "أنصح جوميز بأن يقوم بتثبيت التشكيل خلال المباريات المقبلة إلى جانب التنظيم الدفاعي، وأن تكون التغييرات محدودة".

وكان الزمالك خسر أمام الأهلي في نهائي كأس مصر الذي أقيم مطلع الشهر الجاري في السعودية بنتيجة 2-0، على ملعب الأول بارك.