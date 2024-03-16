ميدو: متفائل بالمرحلة المقبلة للزمالك مع جوميز

أكد أحمد حسام "ميدو"، نجم الزمالك السابق، أن البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق، يمتلك أسلوب لعب معين، مشددا على أنه يتمنى أن يكون قد تعلم من الدرس خلال المباريات الماضية.

وقال ميدو في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، مع الإعلامي محمد أبو العلا، المذاع على قناة الزمالك: "جوميز مدير فني يستحق الدعم والمساندة من الجميع لأنه يملك شخصية قوية ويرغب في تحقيق البطولات مع الزمالك خلال الفترة المقبلة".

وأضاف: "أنا متفائل بالمرحلة القادمة للزمالك والمجلس الحالي يعمل بإخلاص لصالح القلعة البيضاء والأمر يحتاج إلى وقت وليس كل شيىء في يوم وليلة".