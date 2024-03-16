ارتياح فى الزمالك بعد استدعاء مصطفى شلبي للمنتخب

سادت حاله من الارتياح بعد قرار حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر باستدعاء مصطفى شلبي لاعب الفريق الأول لكرة القدم لمعسكر مارس

وإستدعي الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة التوأم حسام و إبراهيم حسن ، مصطفي شلبي لاعب الزمالك لمعسكر الفريق المقام حاليا استعدادا لبطولة كأس العاصمة التي تضم منتخبات كرواتيا و تونس و نيوزيلندا ، التي تستضيفها مصر وتواجد مصطفى شلبي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية التي أقيمت عصر اليوم السبت على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة مودرن فيوتشر في الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ولم يشارك مصطفى شلبي في التدريبات الجماعية واكتفى بمشاهدة جزء من المران فقط، وخاض تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي، نظراً لانضمامه لقائمة منتخب مصر الأول في معسكر مارس الجاري.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر يوم ٣١ مارس الجاري في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم ٧ إبريل المقبل.