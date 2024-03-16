جهاز PS5 Pro يصل في موسم العطلات

هل لديك بالفعل نسخة من Final Fantasy XVI وFinal Fantasy VII Rebirth لجهاز PS5 على الرغم من أنم ما زلت لا تملك وحدة تحكم PlayStation 5.

لا تحصل أبدًا على وحدات التحكم لحظة ظهورها وعادةً ما تنتظر بضع سنوات حتى الإصدار التالي.

في حالة جهاز PlayStation 5، من الممكن أن تعتقد أنه سيكون جهاز PS5 Slim، ولكن يبدو أنه قد يكون لدي خيار آخر بحلول نهاية العام: جهاز PlayStation 5 Pro.

يقول Tom Henderson من Insider Gaming إن تفاصيل PS5 Pro التي سربتها قناة Moore's Law is Dead على YouTube جاءت من الوثائق التي أرسلتها شركة Sony نفسها مؤخرًا إلى مطوري الطرف الثالث.

خذ تأكيد الموقع بأقل قدر من الشك بالطبع، لكن هندرسون يتمتع بسجل جيد جدًا عندما يتعلق الأمر بالتسريبات. وفي عام 2022، أفاد بأن شركة Sony تعمل على "وحدة تحكم احترافية حقيقية" لجهاز PS5، وذلك قبل شهرين من الإعلان رسميًا عن DualSense Edge. وكشف أيضًا أن الشركة كانت مستعدة لإصدار نسخة من وحدة التحكم بمحرك أقراص قابل للفصل قبل عام كامل من طرح شركة Sony لطراز PS5 الأصغر والأخف وزنًا.

استنادًا إلى المعلومات المسربة عن جهاز PS5 Pro حتى الآن، فإنه سيوفر معدل إطارات محسّنًا وثابتًا (FPS) بدقة 4K، بالإضافة إلى "وضع الأداء" بدقة 8K. ومن المتوقع أيضًا أن تكون قادرة على تقديم الألعاب بشكل أسرع بنسبة تصل إلى 45 بالمائة وأن تتمتع بقدرات تتبع الأشعة أسرع مرتين إلى ثلاث مرات من نظيرتها غير الاحترافية. بالإضافة إلى ذلك، تُظهر وثائق Moore’s Law is Dead الواردة في الفيديو أنه سيحتوي على وحدة معالجة رسومات مع أداء 67 Teraflops FP16 (33.5 Teraflops FP32)، مما يشير إلى سرعات أعلى ورسومات أفضل بشكل عام.

يقول هندرسون إن شركة Sony تستهدف إصدارًا للعطلات لجهاز PS5 Pro، على الأرجح للاستفادة من المبيعات المتزايدة لهذا الموسم. ومع ذلك، لا يزال من الممكن أن يتغير هذا، اعتمادًا على ما إذا كانت الشركة تشعر بعدم وجود إصدارات كافية من عناوين الطرف الأول هذا العام.