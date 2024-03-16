حسم موعد بدء امتحانات الدبلومات الفنية 2024

حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد بدء امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2023-2024.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الموعد النهائي المحدد لبدء امتحانات الدبلومات الفنية 2024 هو 25 مايو المقبل.

وكان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد قرر تبكير موعد انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2023-2024.

وأصدر وزير التربية والتعليم قرارا ببدء امتحانات الدبلومات الفنية يوم 25 مايو 2024 بدلا من يوم الأول من يونيو 2024 بحسب الموعد المحدد في الخريطة الزمنية للعام الدراسى.

وتستمر امتحانات الدبلومات الفنية 2024 حتى يوم 6 يونيو 2024، بحسب قرار وزير التربية والتعليم الأخير.

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2024 بعد انتهاء امتحانات الدبلومات الفنية 2024 يوم ظ 10 يونيو 2024 للمواد غير المضافة للمجموع، ويوم 22 يونيو للمواد الأساسية المضافة للمجموع.

رسوم امتحانات الدبلومات الفنية 2024

وأوضحت وزارة التربية والتعليم قيمة رسوم امتحانات الدبلومات الفنية 2024 تبلغ 193 جنيهًا في حال تقديمه للامتحانات في المرات الثلاث الأولى.

وتشمل قيمة رسوم امتحانات الدبلومات الفنية 2024 تكاليف الخامات والمستلزمات الضرورية للامتحانات.

ويلزم طلاب الدبلومات الفنية 2024 بدفع 15 جنيهًا كرسوم لتغطية تكاليف الخامات اللازمة للامتحانات العملية، و20 جنيهًا لاستخدام المستلزمات والمعدات من الخارج، بالإضافة إلى 15 جنيهًا كرسوم إضافية.

وبالنسبة للطلاب المتقدمين للمرة الرابعة، عليهم سداد مبلغ 248 جنيهًا كرسوم لتغطية تكاليف الخامات والمستلزمات اللازمة للامتحانات، بالإضافة إلى 15 جنيهًا كرسوم لتغطية تكاليف الخامات اللازمة للامتحانات العملية، و20 جنيهًا للاستخدام الخارجي، و15 جنيهًا كرسوم إضافية.

وحددت وزارة التربية والتعليم رسوم امتحانات دبلوم الدراسات التكميلية بواقع 193 جنيهًا كرسوم لتغطية تكاليف الخامات والمستلزمات اللازمة للامتحانات، و15 جنيهًا لتغطية تكاليف الخامات اللازمة للامتحانات العملية، بالإضافة إلى 15 جنيهًا كرسوم إضافية.

آلية دفع رسوم امتحانات الدبلومات الفنية 2024

حددت وزارة التربية والتعليم آلية دفع رسوم امتحانات الدبلومات الفنية 2024، والتي تكون من خلال البريد المصري ومنافذ فوري بكود رقم 66610.

وتهدف وزارة التربية والتعليم إلى تمكين الطلاب من التسجيل لامتحانات اكتمال شهادة الدبلوم الفني للعام الدراسي الحالي.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن تفعيل خدمة سداد الرسوم متاحة لجميع التخصصات المتاحة في المدارس الفنية، وتشمل التخصصات التالية: (الزراعي، الصناعي، التجاري، والفندقي).