قيمة رسوم استمارة امتحانات الدبلومات الفنية 2024

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن قيمة رسوم استمارة امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2023-2024.

وفعّلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خدمة سداد رسوم امتحانات الدبلومات الفنية لعام 2024 في المدارس الفنية.

رسوم امتحانات الدبلومات الفنية 2024

وأوضحت وزارة التربية والتعليم قيمة رسوم امتحانات الدبلومات الفنية 2024 تبلغ 193 جنيهًا في حال تقديمه للامتحانات في المرات الثلاث الأولى.

وتشمل قيمة رسوم امتحانات الدبلومات الفنية 2024 تكاليف الخامات والمستلزمات الضرورية للامتحانات.

ويلزم طلاب الدبلومات الفنية 2024 بدفع 15 جنيهًا كرسوم لتغطية تكاليف الخامات اللازمة للامتحانات العملية، و20 جنيهًا لاستخدام المستلزمات والمعدات من الخارج، بالإضافة إلى 15 جنيهًا كرسوم إضافية.

وبالنسبة للطلاب المتقدمين للمرة الرابعة، عليهم سداد مبلغ 248 جنيهًا كرسوم لتغطية تكاليف الخامات والمستلزمات اللازمة للامتحانات، بالإضافة إلى 15 جنيهًا كرسوم لتغطية تكاليف الخامات اللازمة للامتحانات العملية، و20 جنيهًا للاستخدام الخارجي، و15 جنيهًا كرسوم إضافية.

وحددت وزارة التربية والتعليم رسوم امتحانات دبلوم الدراسات التكميلية بواقع 193 جنيهًا كرسوم لتغطية تكاليف الخامات والمستلزمات اللازمة للامتحانات، و15 جنيهًا لتغطية تكاليف الخامات اللازمة للامتحانات العملية، بالإضافة إلى 15 جنيهًا كرسوم إضافية.

آلية دفع رسوم امتحانات الدبلومات الفنية 2024

وحددت وزارة التربية والتعليم آلية دفع رسوم امتحانات الدبلومات الفنية 2024، والتي تكون من خلال البريد المصري ومنافذ فوري بكود رقم 66610.

وتستهدف وزارة التربية والتعليم تمكين الطلاب من التسجيل لامتحانات اكتمال شهادة الدبلوم الفني للعام الدراسي الحالي.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن تفعيل خدمة سداد الرسوم متاحة لجميع التخصصات المتاحة في المدارس الفنية، وتشمل التخصصات التالية: (الزراعي، الصناعي، التجاري، والفندقي).

أوراق التقديم لامتحانات الدبلومات الفنية 2024