النصر القاهري يستأنف تدريباته اليوم استعداداً لعودة القسم الثاني

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بقيادة عبدالحميد علي ميدو تدريبه اليوم السبت، بعد فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبين استعدادا لاستئناف مسابقة دوري القسم الثاني ب، عقب توقف شهر رمضان المعظم بمواجهة فريق نجمة سيناء.

وقرر الجهاز الفني بقيادة محمد عبدالفتاح كفتة رئيس الجهاز وعبدالحميد علي ميدو المدير الفني ورحيم عبدالحق مدير الكرة خوض سلسلة من المباريات الودية حيث تم الاتفاق على إقامة اربع مباريات اضافة إلي مباريات ودية مع فرق الناشئين مواليد 2005 و 2003 لإتاحة الفرصة لاكتشاف المواهب المميزة بقطاع الناشئين طبقا لسياسة مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار اشرف لطفي القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة والمستشار حسن اسماعيل امين الصندوق وبسعى الجهاز الفني للتركيز علي النواحي الفنية والبدنية خلال التدريبات وعلاج بعض الأخطاء الفنية .

ويحتل فريق النصر المركز الرابع برصيد 25 نقطة .

أكد محمد عبدالفتاح كفتة رئيس جهاز الكرة بنادي النصر، على سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على المستقبل سبورت بهدفين لهدف.

ووجه محمد عبد الفتاح التهنئة لمجلس الإدارة برئاسة المستشار اشرف لطفي القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة كما وجه للمجلس الشكر على الثقة الكبيرة في الجهاز الفني من أبناء النادي ودعمهم الكامل للفريق ووقوفهم خلف الفريق.

وأضاف محمد عبد الفتاح أن الجهاز الفني يتحمل مسئولية كبيرة كونهم من أبناء النادي وان الجهاز يضم عناصر أكفاء إضافة إلي وجود مجموعة من اللاعبين المميزين.

جدول ترتيب المجموعة الثالثة بالقسم الثاني :