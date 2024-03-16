ضبط تشكيل عصابى بالجيزة لحيازتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

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فقد تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة من ضبط ( 4 أشخاص "لهم معلومات جنائية" ) حال تواجدهم بشقة مُستأجرة بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة.. وبحوزتهم (3 طبنجات- 9 خزينة وعدد من الطلقات- 25 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدر الأفيون- جراب طبنجة- سيارة ملاكى).

بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بقصد الإتجار، وأضافوا بمزاولتهم نشاط إجرامى فى مجال فرض السيطرة على المزارعين بالطريق الصحراوى.

قدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(1,8مليون جنيه)تقريباً.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.