غلق 202 محلا مخالفا غير ملتزم بقرار الغلق

فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، و أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن تحرير (202) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.



فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن قيام مستقلى مركبة "توك توك" بسرقة غطاء بالوعة صرف صحى على طريق شبين القناطر بالقليوبية.



بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (عاطلان ، مقيمان بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية) وبحوزتهما (6 لفافات تحوى مخدر الهيروين بقصد التعاطى) وإعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





