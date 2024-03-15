الجمعة 15 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

غلق 202 محلا مخالفا غير ملتزم بقرار الغلق

غلق محلات
غلق محلات

فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، و أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن تحرير (202) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق.


تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.
 

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن قيام مستقلى مركبة "توك توك" بسرقة غطاء بالوعة صرف صحى على طريق شبين القناطر بالقليوبية.


بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (عاطلان ، مقيمان بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية) وبحوزتهما (6 لفافات تحوى مخدر الهيروين بقصد التعاطى) وإعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 


 

 

مواد متعلقة

المرور يضبط 16 ألف مخالفة خلال 24 ساعة

المرور يضبط 28 ألف مخالفة متنوعة خلال يوم

الداخلية تفحص 45 سائقا وتضبط 5 مدمنين

الداخلية تضبط 334 دراجة نارية خلال يوم

القبض على 15 بلطجيا خلال يوم

ضبط 14 متهما هاربا من أحكام قضائية

الداخلية تنفذ 60 ألف حكم قضائى خلال 24 ساعة

الأمن يضبط 53 قطعة سلاح نارى بحوزة 49 متهما خلال يوم
الجريدة الورقية