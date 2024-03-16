ضبط تاجر مخدرات في مدينة نصر

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول .

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وتبين أن بحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام – فرد خرطوش وطلقات نارية من ذات العيار – سيارة ملكه - مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة")، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.