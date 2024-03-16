دراما رمضان.. ملخص أحداث الحلقة الخامسة من المسلسلات الاجتماعية والكوميدية (شاهد)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر» عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرا تليفزيونيا حول ملخص أحداث الحلقة الخامسة من المسلسلات الاجتماعية والكوميدية.

شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل «الكبير أوي الجزء الثامن»، موافقة الفنانة أمينة خليل على الزواج من نفادي، وأتت الشمامة «صفاء الطوخي» ومساعدها محمد ثروت للكبير وقدمت له التهنيئة.

مسلسل عتبات البهجة

وفي الحلقة الخامسة من مسلسل «عتبات البهجة»، شهدت اتصالا من جميلة «بسنت أبو باشا» لصديقتها تتطلب منها المساعدة، وطلبت منها صديقتها ضرورة قطع علاقتها مع محمود «يوسف عثمان» بعد ما نشر لها صورتها، فضلا عن التحدث مع جدها وأخوها عما حدث.

مسلسل إمبراطورية ميم

الحلقة الخامسة من مسلسل «إمبراطورية ميم» للنجم خالد النبوي، شهدت إصرار مختار أبو المجد على عدم بيع بيته للمرة الثانية، وهذا بعدما جددت الشركة العقارية عرضها عليه وعلى كل الرافضين لبيع بيوتهم في المنطقة.