المرور يضبط 16 ألف مخالفة خلال 24 ساعة

تواصل الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.



وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (16260) مخالفة مرورية متنوعة .. من بينها المخالفات التالية:(595) مخالفة السير بدون تراخيص.(41) دراجة نارية مخالفة.(9873) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.(29) مخالفة موقف عشوائى.(309) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.(15) مخالفات لشروط التراخيص.

يأتي ذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.



وفي سياق منفصل وجهت أجهزة وزارة الداخلية بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملات أمنية؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، وحماية المواطنين.



وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:- فى مجال فحص السائقين: فحص (45) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (5) منهم.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.

جرائم الأموال العامة



وكشف التحريات تمكن المتهم من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى وبحوزته (7 هواتف محمولة "بفحصهم فنياً تبين إحتوائهم على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطه الإجرامى").

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

