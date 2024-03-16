نداء إلى وزير الصحة

اعمل ممرضه بمستشفى ام المصريين العام بمحافظة الجيزه واواجه اضطهاد من رئيسه التمريض وتوجهت بالشكوى ضدها من هذا الاضطهاد الى المسؤولين بالمستشفى والمديريه ، وعندما فشلت فى وقف هذا الاضطهاد قمت بتحرير محضر شرطه ضدها والذى تحول الى القضيه رقم1348/2023 وعند علمها نقلتني الي مستشفى شبرامنت بأمر مأموريه وتعرضت لي بالأذى بالضرب والسب لاكثر

من مره ومثبت ذلك بإجراء قانوني ضدها بحكم محكمه بالسجن لمدة ثلاث شهور

وبسبب الضغوط ومثبت قمت بالتنازل وتم تحرير محضر صلح بيننا بنقطة المستشفى برقم 6341 بقسم الجيزه والان اطالب د خالد عبدالغفار وزير الصحه مساعدتى فى الحصول على حقى فى كل ما تعرضت له من رئيسه التمريض وأيضاً لم تكتفي بذلك ونقلتني من مكان عملي إلى مكان بعيدا جداً عن منزلي وأنا معي أطفال وذلك

بسبب جزاءات كانت تضعها لي بسبب وبدون سبب مع العلم أنها تقصد توقيعها بغرض التنازل عن حقي مع العلم إني إنقطعت من العمل بسبها

دعاء سامى

ممرضه بمستشفى ام المصريين