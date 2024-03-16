السبت 16 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المواطن الصحفى

نداء إلى وزير الصحة

د خالد عبدالغفار
د خالد عبدالغفار وزير الصحه

اعمل ممرضه بمستشفى ام المصريين العام بمحافظة الجيزه  واواجه اضطهاد من رئيسه التمريض وتوجهت بالشكوى ضدها من هذا الاضطهاد الى المسؤولين بالمستشفى والمديريه ، وعندما فشلت فى وقف هذا الاضطهاد قمت بتحرير محضر  شرطه ضدها  والذى تحول الى القضيه  رقم1348/2023 وعند علمها نقلتني الي مستشفى شبرامنت بأمر مأموريه وتعرضت لي بالأذى بالضرب والسب لاكثر
من مره ومثبت ذلك بإجراء قانوني ضدها بحكم محكمه بالسجن لمدة ثلاث شهور

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 وبسبب الضغوط ومثبت قمت بالتنازل وتم تحرير محضر صلح بيننا بنقطة المستشفى برقم 6341 بقسم الجيزه والان اطالب د خالد عبدالغفار وزير الصحه مساعدتى فى الحصول على حقى  فى كل ما تعرضت له من رئيسه التمريض وأيضاً لم تكتفي بذلك ونقلتني من مكان عملي إلى مكان بعيدا جداً عن منزلي وأنا معي أطفال وذلك
بسبب جزاءات كانت تضعها لي بسبب وبدون سبب مع العلم أنها تقصد توقيعها   بغرض التنازل عن حقي مع العلم إني إنقطعت من العمل بسبها
دعاء سامى
ممرضه بمستشفى ام المصريين

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