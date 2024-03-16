دفن جثة طفل لقي مصرعه داخل خزان صرف صحي بدار السلام

صرحت النيابة العامة لمركز ومدينة دار السلام بدفن جثة طفل في الثالثة من عمره يقيم بدائرة مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج لقي مصرعه غرقًا إثر سقزطه داخل خزان للصرف الصحي سقط به أثناء لهوه بمنزلهم .

وكان مدير أمن سوهاج قد تلقى إخطارًا من مساعده لفرقة الشرق يفيد تلقي مركز شرطة دار السلام إشارة من المستشفى المركزي بوصول الطغل "أكرم . ج . م . ع" 3 سنوات يقيم بدائرة المركز جثة هامدة إدعاء غرق بخزان صرف صحي .

وإنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الواقعة وبالفحص وسؤال والده "جرجس . م . ع" 37 سنة سائق ومقيم بذات الناحية أفاد بأنه أثناء لهو نجله بالمنزل إختل توازنه وسقط بخزان صرف صحي ما أدى إلى غرقه ووفاته ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك ونفى الشبهة الجنائية.



وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة اسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة .

إصابة شخص بطلق ناري



وفي سياق متصل استقبلت مستشفى طما المركزي عامل في منتصف العقد الخامس من العمر يقيم بدائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج مصابًا بطلق ناري بالركبة اليسرى تعدى عليه شقيقه بمساعدة نجله بالضرب بسلاح ناري وإحداث إصابته بسبب خلافات المصاهرة وجرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم بإرشاده وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

البداية جاءت عندما تلقى مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للشمال يفيد تلقي مركز شرطة طما إشارة من المستشفى المركزي "ماهر . ع . س . م" 46 سنة عامل ومقيم دائرة المركز مُصابًا بطلق ناري بالركبة اليسرى إدعاء تعدي آخرين .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص وسؤال المصاب إتهم شقيقه "السيد . ع . س . م" 66 سنة عامل ونجله "زينهم . ا . ع . س" 22 سنة عامل ومقيمان بذات الناحية بالتعدي عليه بالضرب وقيام الثاني بإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته مما أدى لإصابته بسبب خلافات أسرية على المصاهرة.

عقب تقنين الإجراءات واستئذان جهات التحقيق المختصة تم ضبط المتهمين وبحوزة الثاني سلاح ناري وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لذات السبب المشار إليه، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .