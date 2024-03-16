التحالف الوطني للعمل الأهلي: 20 مليون مستفيد في رمضان

قال عصام عبدالرحمن، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن التحالف الوطني يحرص على تحقيق هدف كبير منذ انطلاق عمله في مارس 2022، ويتمثل في تأمين الاحتياجات الأساسية من المواد الغذائية للأسر الأولى بالرعاية، متابعا: «نشهد ثالث رمضان في وجود التحالف الوطني».

وأضاف «عبد الرحمن»، خلال حواره لبرنامج «صباح الخير يا مصر» عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن التنسيق والتناغم بين كبرى مؤسسات العمل الأهلي وأكبر عدد من المتطوعين يعد الفارق الواضح في مسار العمل الأهلي المصري بوجود التحالف الوطني.

احتياجات الأسر الأولى بالرعاية

وتابع، أن تلبية احتياجات الأسر الأولى بالرعاية هدف يستحق التخطيط وحشد كل الطاقات من أجل تحقيقه، مشيرا إلى أن التحالف الوطني واجه تحديات كبيرة لم يكن التغلب عليها سهلا مثل توفير الاحتياجات الغذائية في ظل ذبذبة في الأسعار للمواد الغذائية الرئيسية بالأسواق، موضحا أن التحالف الوطني دخل شهر رمضان الكريم بعطاء متجدد.

معاناة أهالي قطاع غزة جراء العدوان الإسرائي

وأوضح، شهر رمضان هذا العام يختلف عما سبقوه بسبب استمرار معاناة أهالي قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي، مشيرا إلى القدرة على مواجهة المستجدات في الأزمات والكوارث على مستوى المحلي والإقليمي تعد من أبرز السمات الأساسية التي يتمتع بها التحالف الوطني، ويأتي ذلك بهدف تنفيذ توجيهات الدولة المصرية بجدارة واستحقاق دون أن يكن ذلك خصم من أداء التحالف في الداخل لتحقيق أهدافه بشكل عام.

وأكد، على استمرار عمل التحالف رغم كل التحديات والأزمات التي يشهدها، مشيرا إلى زيادة أعداد المستفيدين، إذ يقرب على الوصول لـ20 مليون مواطن مستفيد من خدمات التحالف الوطني والدعم بكافة أشكال المواد الغذائية.