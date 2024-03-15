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الجمعة 15 مارس 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

تؤثر على القلب.. أضرار تناول القهوة في شهر رمضان

اضرار القهوة في رمضان
اضرار القهوة في رمضان

تعد القهوة من المشروبات صاحبة الجمهور العريض، والتي لها عشاق من كل الأعمار، إذ اعتاد الكثيرين على شُرب القهوة في يومهم أكثر من مرة، وبالتالي يعانون من اضطراب بالمزاج العام طوال ساعات الصيام، لذا يسرعون بعد الإفطار على الفور لتناول مشروب القهوة الغني بالكافيين.

وللقهوة أضرار خاصة عند تناولها بعد صيام ساعات طويلة، وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، أضرار الإكثار من شرب القهوة بعد الإفطار.

أضرار الإكثار من شرب القهوة بعد الإفطار

تقلل من نسبة الأكسجين في الدم.

تعمل على حدوث تغير في شرايين القلب.

تضعف من قدرة الجسم على أداء الوظائف.

إصابة الجسم بالجفاف.

تزيد من الإصابة بجلطة في القلب.

تسبب قرحة المعدة وآلام القولون.

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