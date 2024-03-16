يحل اتحاد جدة، المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري أحمد حجازي ضيفًا ثقيلًا على نظيره الفتح، ضمن منافسات الجولة 24 من مسابقة دوري روشن السعودي (موسم 2023-2024).

موعد مباراة اتحاد جدة والفتح اليوم بالدوري السعودي

تنطلق مباراة الاتحاد ضد الفتح في الدوري السعودي في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

ومن المقرر أن يتم بث مباراة الفتح والاتحاد، عبر فضائية SSC Extra 1 بتعليق عيسى الحربين، راشد الدوسري، علي الربيع.

تشكيل الاتحاد المتوقع أمام الفتح في الدوري السعودي

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: لويز فيليبي، أحمد حجازي، فواز الصقور.

خط الوسط: زكريا هوساوي، نجولو كانتي، أحمد الغامدي، فيصل الغامدي، مروان الصحفي.

خط الهجوم: رومارينيو، عبد الرزاق حمد الله.

ويحتل الاتحاد، حامل اللقب، المركز الرابع في ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 40 نقطة من 23 مباراة، موقعًا على 12 فوزًا و4 تعادلات و7 هزائم، بينما يأتي الفتح في المركز الثامن، برصيد 31 نقطة، من 8 انتصارات و8 هزائم و7 تعادلات.