قبل زيارتها.. أجندة زيارة رئيسة وزراء إيطالية للقاهرة

كشفت جيورجيا ميلوني، رئيسة الوزراء الإيطالية، عن زيارتها المرتقبة إلي القاهرة، من أجل توقيع اتفاق بين أوروبا ومصر للتعاون والتنمية، على غرار اتفاق أبرمته إيطاليا مع تونس في عام 2023 وتسكمل مع دول شمال القارة.

وسترافقها في الزيارة كلا من :" رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين،و رئيس الوزراء البلجيكي الكسندر ديكرو و ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية".

وأوضحت ميلوني، في تصريحات صحفية لها، أن الاتفاق الذي سيتم توقيعه في القاهرة سيكون مشابها للاتفاق مع تونس، مشيرة إلي أن التوقيع سيتضمن برامج زراعية وتدريبية بالإضافة إلى "سلسلة من اتفاقيات التعاون في مجالات الصحة ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والاستثمارات".

وصرحت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، فيرلي نويتس، أن فون دير لاين "ستلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي".

وأشارت إلى أن هذه الزيارة "تأتي في سياق المناقشات حول تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر".

إيطاليا وتونس

مع ارتفاع عمليات عبور المهاجرين من تونس إلى إيطاليا في عام 2023، أبرم ميلوني ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، صفقة مع الزعيم المتزايد في البلاد، الرئيس قيس سعيد، مع التركيز بشكل كبير على وقف عبور المهاجرين.

وفي مذكرة تفاهم وقعت في 16 يوليو، أعلن الاتحاد الأوروبي عن شراكة واسعة النطاق شملت 105 ملايين يورو (112 مليون دولار أمريكي) مخصصة لمراقبة الحدود.