أطباء يكشفون أطعمة مفيدة لمرضى الخرف.. المأكولات البحرية أبرزهم

اهتم مجموعة من العلماء بالنظام الغذائي للأشخاص المصابين بالخرف.



ويعمل الباحثون حول العالم على حل مشكلة الخرف من خلال محاولة التعرف على العوامل التي تسبب تثبيط نشاط الدماغ، ولقد ثبت بالفعل أن نمط الحياة الصحي والنشط بدنيًا يمكن أن يؤخر الشيخوخة وخرف الشيخوخة.



الآن، وجد العلماء الأمريكيون أن التغذية تؤثر أيضًا على نوعية الحياة، ولقد نظروا إلى الأطعمة التي يتناولها الأشخاص المصابون بالخرف في أغلب الأحيان.



بالنسبة للبحث، تم تحليل تغذية أكثر من 600 شخص تزيد أعمارهم عن 78 عامًا ومن بينهم ثلث مصاب بالخرف، والبقية لا يعانون من هذا المرض.

كما اتضح، فإن المرضى المسنين الذين لم يشتكوا من مشاكل في الذاكرة وفقدان المعرفة والمهارات السابقة، غالبا ما يأكلون الخضروات والفواكه والمأكولات البحرية.



والذين يعانون من هذه المشاكل يفضلون منتجات اللحوم المصنعة مثل النقانق والفطائر تضمن نظامهم الغذائي الكثير من الحلويات التي تحتوي على الجلوكوز والنشا.



علاوة على ذلك، فإن المجموعة الأولى لم تكن نباتية أيضا، لكن ممثليها تناولوا اللحوم الطازجة، واستكملوا الطبق بطبق جانبي من الخضار والأعشاب.