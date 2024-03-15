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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 5| مواعيد العرض والقنوات الناقلة له

مسلسل بيت الرفاعي
مسلسل بيت الرفاعي

كشفت قناة on drama عن موعد إعادة مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 5، التي ستكشف عن كثير من التطورات والأحداث الخاصة بشخصية الدكتور ياسين التي يجسدها الفنان أمير كرارة.

موعد إعادة مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 5

موعد إعادة مسلسل بيت الرفاعي على قناة on drama الحلقة الخامسة سيكون الساعة الثانية عشر منتصف الليل، وسيكون موعد الإعادة الثاني الساعة السادسة والربع صباح اليوم التالي، وموعد الإعادة الثالثة الساعة الخامسة الا ربع مساء نفس اليوم.

يذكر أن مسلسل بيت الرفاعي شهد من الحلقة الأولى الكثير من الأحداث كان أولها تورط الدكتور ياسين في جريمة قتل والده الحاج محمود الرفاعي الذي قدم شخصيته الفنان أحمد فؤاد سليم.

مسلسل بيت الرفاعي

ويشارك بجانب الفنان أمير كرارة في مسلسل بيت الرفاعي بجانب أحمد رزق وصفاء الطوخي وسيد رجب وملك قورة ورحاب الجمل وتامر نبيل، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف بيتر ميمي، وإخراج أحمد نادر جلال.

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