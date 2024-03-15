الحقيقة المريرة لحظر TikTok

تريد حكومة الولايات المتحدة مرة أخرى حظر TikTok. أصبح التطبيق قوة هائلة على الهواتف الأمريكية منذ إطلاقه في عام 2016، حيث حدد أصوات ومشاهد ثقافة عصر الوباء. ويمثل ظهور TikTok على الساحة أيضًا الأول من نوعه بالنسبة للمستهلكين والمسؤولين الأمريكيين، وهو تطبيق وسائط اجتماعية شائع لم يبدأ في وادي السيليكون، ولكن في الصين.

في 13 مارس، أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون لإجبار الشركة الصينية الأم لـ TikTok، ByteDance، على بيع TikTok وإلا سيتم حظر التطبيق على الهواتف الأمريكية. ستقوم الحكومة بتغريم متجرين رئيسيين لتطبيقات الأجهزة المحمولة وأي شركة استضافة سحابية لضمان عدم تمكن الأمريكيين من الوصول إلى التطبيق.

ورغم أن هذا الحظر تم تصميمه على أنه تجريد قسري لأسباب تتعلق بالأمن القومي، فلنكن واقعيين: هذا حظر. كان القصد دائمًا هو حظر TikTok، ومعاقبته ومعاقبة مستخدميه دون حل أي من مشكلات خصوصية البيانات الأساسية التي يدعي المشرعون أنهم يهتمون بها. قال النائب عن ولاية تكساس، دان كرينشو، ذلك صراحة: “لا أحد يحاول إخفاء أي شيء… نريد حظر تيك توك”.

ولكن على هذا النحو، فإن حظر تيك توك من شأنه أن يلغي مكانًا مهمًا للأمريكيين للتحدث والاستماع إليهم. سيكون ذلك بمثابة استهزاء بحقوق حرية التعبير لمئات الملايين من الأمريكيين الذين يعتمدون على التطبيق للتواصل والتعبير عن أنفسهم وحتى كسب لقمة العيش. وربما الأهم من ذلك، أنه سيزيد من بلقنة الإنترنت العالمية ويفصلنا عن العالم.

ليست هذه هي المرة الأولى التي تحاول فيها الحكومة حظر TikTok: ففي عام 2021، أصدر الرئيس السابق دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا تم إيقافه في المحكمة الفيدرالية عندما وجد قاضٍ عينه ترامب أنه "تعسفي ومتقلب" لأنه فشل في منع تطبيق TikTok. النظر في وسائل أخرى للتعامل مع المشكلة. ووجد قاض آخر أن تهديد الأمن القومي الذي نشرته تيك توك “تم صياغته بشكل افتراضي”. وعندما حاولت ولاية مونتانا حظر التطبيق في عام 2023، وجد قاض فيدرالي أنه "يتجاوز سلطة الدولة وينتهك الحقوق الدستورية للمستخدمين"، مع "نغمة واسعة النطاق من المشاعر المعادية للصين".

افتتح ترامب أيضًا مراجعة للأمن القومي مع سلطة فرض سحب الاستثمارات، وهو الأمر الذي استمر فيه بايدن حتى يومنا هذا دون قرار؛ وفي العام الماضي، بدا المشرعون على استعداد لتمرير مشروع قانون يحظر TikTok، لكنهم فقدوا قوتهم بعد استجواب رفيع المستوى لرئيسها التنفيذي. (لقد غيّر ترامب موقفه بشأن هذه القضية وحذر مؤخرًا من أن حظر TikTok لن يساعد إلا منافسيه الأمريكيين مثل Meta).

يُتهم TikTok بأنه قناة للحزب الشيوعي الصيني، حيث يستهلك بيانات المستخدم الحساسة ويرسلها إلى الصين. ليس هناك الكثير من الأدلة التي تشير إلى صحة ذلك، باستثناء أن الشركة الأم ByteDance هي شركة صينية، والحكومة الصينية لديها ما يسمى بالقطاع الخاص في مأزق. من أجل البقاء متوافقًا، عليك أن تلعب بلطف.

وفي كل هذا، من المهم أن نتذكر أن أمريكا ليست الصين. لا يوجد لدى أمريكا جدار حماية عظيم مع شبكة إنترنت خاصة بنا خالية من التأثيرات الخارجية. تسمح أمريكا بجميع أنواع المواقع التي تحبها الحكومة، أو لا تحبها، أو تخشى وجودها على أجهزة الكمبيوتر لدينا. لذا فمن المفارقة أن نسمح لعمالقة الإنترنت الصينيين بدخول شبكة الإنترنت الأميركية، في حين أن الشركات الأميركية مثل خدمات جوجل وميتا غير مسموح لها بطبيعة الحال على أجهزة الكمبيوتر الصينية.

وبسبب تدابير الحماية القوية التي توفرها أميركا لحرية التعبير بموجب التعديل الأول للدستور، تجد الولايات المتحدة نفسها تلعب لعبة مختلفة عن تلك التي تلعبها الحكومة الصينية في هذه اللحظة. تحمي هذه الحقوق الأمريكيين من حكومة الولايات المتحدة، وليس من شركات مثل تيك توك، أو ميتا، أو يوتيوب، أو تويتر، على الرغم من حقيقة أن لديهم تأثيرًا كبيرًا على وسائل الاتصال الحديثة. لا، التعديل الأول ينص على أن الحكومةلا يمكن للعلم أن يمنعك من التحدث دون سبب وجيه. بمعنى آخر، أنت محمي ضد الكونجرس، وليس ضد TikTok.

المشكلة الأكثر وضوحًا في حظر TikTok هي أنه سيمحو على الفور منصة حيث يبث 170 مليون أمريكي وجهات نظرهم ويتلقون معلومات - أحيانًا حول الأحداث السياسية. وفي عصر الاستقطاب الجماعي، فإن إغلاق التطبيق يعني إغلاق الطرق التي يتحدث بها ملايين الأشخاص - حتى أولئك الذين لديهم آراء لا تحظى بشعبية - حول القضايا التي تهمهم. والمشكلة الأخرى هي أن الأميركيين لديهم الحق الدستوري في الوصول إلى جميع أنواع المعلومات، حتى لو اعتبرت دعاية أجنبية. هناك القليل من الأدلة التي تشير إلى أن ByteDance تؤثر على تدفق المحتوى بناءً على طلب من الحكومة الصينية، على الرغم من وجود بعض التقارير المثيرة للقلق بالفعل، بما في ذلك التقارير التي تفيد بأن TikTok فرضت رقابة على مقاطع الفيديو المتعلقة بمذبحة ميدان تيانانمن، واستقلال التبت، والحظر المحظور. مجموعة فالون جونج.

ومع ذلك، قضت المحكمة العليا في عام 1964 بأن للأميركيين الحق في تلقي ما تعتبره الحكومة دعاية أجنبية. في قضية لامونت ضد مدير مكتب البريد العام، على سبيل المثال، قضت المحكمة بأن الحكومة لا تستطيع وقف تدفق الدعاية السوفييتية عبر البريد. قالت المحكمة بشكل أساسي إن تدخل الحكومة وحظر الدعاية سيكون بمثابة الرقابة، ويجب أن يكون الشعب الأمريكي حرًا في تقييم هذه الأفكار المخالفة بنفسه.

علاوة على ذلك، فشلت الحكومة مرارًا وتكرارًا في تمرير أي حماية فدرالية لخصوصية البيانات من شأنها معالجة المشكلة الأساسية المفترضة المتمثلة في قيام TikTok بالتهام مجموعات كبيرة من بيانات المستخدم الأمريكية وتسليمها إلى شركة أم صينية. لم يتخذ بايدن خطوات إلا في فبراير 2024 لمنع وسطاء البيانات من بيع بيانات المستخدم الأمريكية إلى خصوم أجانب مثل الصين، وهي مشكلة أكبر بكثير من تطبيق واحد. لكن الحقيقة هي أن الحكومة كانت منذ فترة طويلة مهتمة بحظر شركة إعلامية أكثر من اهتمامها بالتعامل مع قضية سياسة عامة حقيقية.

هناك مخاوف مشروعة في واشنطن وأماكن أخرى من أن الحكومة ليست هي التي تسيطر على قدر كبير من الخطاب الأميركي، بل الشركات الخاصة مثل تلك التي نشأت في وادي السليكون. لكن اختفاء تيك توك من شأنه أن يزيد من تمكين محتكري وسائل الإعلام مثل جوجل وميتا، الذين يسيطرون بالفعل على ما يقرب من نصف إجمالي دولارات الإعلانات الرقمية في الولايات المتحدة، ويمنحهم سيطرة أكثر إحكامًا على اتصالاتنا. هناك بالفعل ندرة في المنصات التي يتحدث فيها الناس؛ إن إزالة TikTok من شأنها أن تقضي على أحد أهم البدائل المتوفرة لدينا.

منذ إطلاقه في عام 2016، أصبح TikTok تطبيق الوسائط الاجتماعية الأكثر تأثيرًا في العالم، ليس لأنه يؤثر على السياسة العامة أو يخلق بالضرورة ثقافة أحادية - وكلاهما ليس صحيحًا بشكل خاص في الواقع - ولكن لأنه أعطى الناس طريقة مختلفة تمامًا للإنفاق. الوقت على الانترنت. ومن خلال القيام بذلك، فقد عطلت احتكارات شركات التكنولوجيا الأمريكية مثل ميتا، التي تمتلك فيسبوك وإنستغرام، وأجبرت كل منافس على تقليد أسلوبها المميز بطريقة ما. هناك Facebook وInstagram Reels، وYouTube Shorts، وSnapchat Spotlight، ويبدو أن كل التطبيقات الأخرى عبارة عن مقطع فيديو يتم تمريره بلا حدود هذه الأيام.

ومع ذلك، يختار الأمريكيون استخدام TikTok ولن تنتقل محادثاتهم بسهولة إلى منصة أخرى في حالة حظرها. وبدلاً من ذلك، فإن اختراق النسيج الضام للتطبيق سيقطع الطرق المهمة التي يتحدث بها الأمريكيون - وخاصة الشباب الأمريكي - في وقت أصبحت فيه هذه المحادثات غنية كما كانت دائمًا.

والحقيقة هي أنه إذا أراد الكونجرس حل مشاكل خصوصية البيانات لدينا، فإنه سيحل مشاكل خصوصية البيانات لدينا. ولكن بدلاً من ذلك، يريدون حظر TikTok، لذلك وجدوا طريقة لمحاولة القيام بذلك. سينتقل مشروع القانون إلى قاعة مجلس الشيوخ، ثم إلى مكتب الرئيس، وبعد ذلك سيصل إلى نظام المحاكم الأمريكية. عند هذه النقطة، سيتم اختبار التعديل الأول لدينا مرة أخرى - وهي قضية تتعلق بحرية التعبير وهي ليست مجردة إلى حد كبير، ولكنها قضية ستؤثر نتائجها على 170 مليون أمريكي يريدون فقط استخدام التطبيق وإسماع أصواتهم .