هيئة المنافسة السعودية: تحرك دعاوى جزائية ضد منشأتين تعملان في التعدين

أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة في السعودية تحريك دعاوى جزائية ضد منشأتين تعملان في قطاع التعدين لاتفاقهما على تحديد الأسعار، والتحقيق مع 17 منشأة موزعة على عدة قطاعات بينها التسويق العقاري والتشييد والبناء والتجزئة.



وبحسب بيان للهيئة بعد اجتماعه الـ86، فإن المجلس اطلع على نتائج الدراسة والتحقيق مع 4 منشآت عاملة في قطاع التعدين، وأقر المجلس تحريك الدعاوى الجزائية ضد منشأتين لاتفاقهما على تحديد الأسعار، وقرر حفظ القضية بحق منشأتين لعدم تبين مخالفتهما نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.

واطلع المجلس على قرارات البت في طلبات التركز الاقتصادي (الاندماج والاستحواذ) ذات المسار القصير عن الفترة من الأول من يناير 2023 حتى 13 فبراير 2024.

الهيئة العامة للمنافسة في السعودية

كما اطلع على نتائج الدراسة والتحقيق مع منشأتين عاملتين في قطاع التشغيل وإدارة خدمات الأعمال، وقرر الموافقة على دراسة طلبات التسوية المقدمة منهما.

واستعرض المجلس تقريرا بشأن قرارات وتوجيهات مجلس الإدارة لعام 2023. كما اطلع على منهجية دراسة طلبات التركز الاقتصادي.



ووافق على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام 3 منشآت عاملة في قطاع نقل النفايات، والأطراف ذوي العلاقة بمخالفة أي من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية، وفقا لصحيفة "الاقتصادية".

كما وافق المجلس على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام منشأتين عاملتين في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، والأطراف ذوي العلاقة بمخالفة أي من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.



واتخذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام منشأتين عاملتين في قطاع قطع غيار المكائن والمعدات وأجهزة الفحص والاختبار، والأطراف ذوي العلاقة بمخالفة أي من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.

ووافق المجلس على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام منشأة عاملة في قطاع تجارة الجملة والتجزئة، والأطراف ذوي العلاقة بمخالفة أي من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.

في حين اتخذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام منشأتين عاملتين في قطاعي التسويق العقاري وإدارة وتطوير المشاريع العقارية، والأطراف ذوي العلاقة بمخالفة أي من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.

ووافق المجلس على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام منشأة عاملة في قطاع التجزئة، والأطراف ذوي العلاقة بمخالفة أيٍ من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.

بينما اتخذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام 5 منشآت عاملة في قطاع بيع واستبدال أسطوانات الغاز، والأطراف ذوي العلاقة بمخالفة أي من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.

في حين وافق المجلس على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام منشأة عاملة في قطاع البناء والتشييد، والأطراف ذوي العلاقة بمخالفة أي من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.