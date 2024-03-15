بايرن ميونخ يحاول اقناع نجم الفريق بالتجديد

ترددت أنباء صحفية، عن مستقبل نجم بايرن ميونخ الألماني، خلال الفترة الحالية، بعد الدخول في محادثات من قبل إدارة البافاري مع اللاعب لابرام عقدت جديدا.

وكشف الصحفي ماريو كورتيجانا عن آخر مستجدات محاولات بايرن ميونخ لتجديد عقد الكندي ألفونسو ديفيز الذي يسعى ريال مدريد للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقال الصحفي أن وكيل أعمال ديفيز وإدارة بايرن ميونخ لم يتوصلا لاتفاق بخصوص تجديد عقده، وفي حال استمر الوضع على هذا الحال سيبدأوا بالعمل على رحيله عن النادي الألماني.

ويتبقى في عقد ديفيز مع نادي بايرن ميونخ موسما واحدا، حيث ينتهي عقد النجم النمساوي مع العملاق البافاري في 30 يونيو عام 2025 المقبل.

ويتواجد فريق بايرن ميونخ حاليا في المركز الثاني من جدول ترتيب مسابقة الدوري الألماني الممتاز برصيد 57 نقطة، بينما يحتل باير ليفركوزن صدارة المسابقة برصيد 67 نقطة.

