أفضل وقت في اليوم لممارسة الرياضة لتقليل مستويات السكر المرتفعة

مرض السكري من النوع 2 هو مرض مزمن يتميز بعدم استقرار مستويات السكر في الدم، وعادةً ما يكون إفراز الأنسولين مسؤولاً عن تنظيم مستويات السكر في الدم، ولكن إذا كنت مصابًا بداء السكري من النوع الثاني، فإن إنتاج الأنسولين يكون صعبًا.

ولحسن الحظ، يمكنك تحسين استجابة جسمك للأنسولين من خلال اتباع خطوات نمط حياة صحي، مثل زيادة كمية التمارين التي تمارسها.

قد يكون من الصعب معرفة متى تمارس الرياضة وما يجب عليك فعله لتنظيم نسبة السكر في الدم بشكل أفضل، وبالنسبة للدكتور جيف فوستر، المعالج ومؤلف كتاب The Living Man، الإجابة بسيطة: القاعدة العامة التي يجب الالتزام بها هي الروتين.



وحذر الدكتور جيف فوستر قائلاً: "إذا كنت تتناول دواءً لمرض السكري، فلن يهم متى تمارس الرياضة، لكنني لن أصوم لأنه يمكن أن يسبب انخفاض مستويات السكر".



ماذا تقول الدراسة؟



تظهر الأبحاث أن منتصف النهار هو الوقت الأمثل لممارسة الرياضة للتحكم في نسبة السكر في الدم، ولكن هذا قد يعتمد على نوع التمرين الذي تمارسه.

تم التوصل إلى هذا الاستنتاج من خلال نتائج دراسة نشرت في مجلة Diabetology، وكان الغرض من الدراسة هو تحديد ما إذا كانت ممارسة الرياضة في وقتين مختلفين من اليوم سيكون لها تأثيرات مختلفة على مستويات السكر في الدم اليومية لدى الرجال المصابين بداء السكري من النوع 2.

وجد الباحثون أن تمارين HIIT بعد الظهر كانت أكثر "فعالية" من تمارين HIIT الصباحية في زيادة مستويات السكر في الدم لدى الرجال المصابين بداء السكري من النوع 2 والمثير للدهشة أن التدريب عالي الكثافة في الصباح كان له تأثير ضار حاد عن طريق زيادة مستويات السكر في الدم.