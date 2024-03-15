درجات الحرارة غدًا السبت على مختلف أنحاء مصر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس غدا السبت 16 مارس 2024، فمن المتوقع أن يشهد طقسًا مُتقلبًا، حيثُ يكون مائلًا للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما يكون مائلًا للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، وحارًا على جنوب الصعيد.

أشارت الهيئة أيضًا إلى وجود فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، بينما تكون فرص الأمطار الخفيفة متوسطة على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري والصحراء الغربية.

درجات الحرارة غدًا السبت

درجة كحد أقصى و13 درجة كحد أدنى في القاهرة الكبرى

19 درجة كحد أقصى و11 درجة كحد أدنى في الإسكندرية

19 درجة كحد أقصى و10 درجات كحد أدنى في مطروح

31 درجة كحد أقصى و13 درجة كحد أدنى في سوهاج

33 درجة كحد أقصى و15 درجة كحد أدنى في قنا

35 درجة كحد أقصى و17 درجة كحد أدنى في أسوان