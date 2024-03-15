4 طرق لعودة نبضات القلب بصورة طبيعية ( شاهد)

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن هناك 4 طرق لعودة نبضات القلب بصورة طبيعية.

وقال “موافي” خلال تقديمه برنامج "رب زدني علمًا"، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، اليوم الجمعة، إن طرق ضبط نبضات القلب تتمثل في القيء أو فرك العين بصورة قوية، أو وضع فوطة مبتلة بالماء البارد على الوجه، أو الضغط على نقطة معينة في الرقبة.

وأشار إلى أن القلب الطبيعي يدق 110 إلى 120 الف نبضة في اليوم، موضحًا أن اختبار الهولتر الطريقة الآمنة لمعرفة الأسباب الرئيسية لسرعة نبضات القلب.