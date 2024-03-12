عاجل
بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد alaitihad Sport Live يلا شوت في دوري أبطال آسيا
الثلاثاء 12 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

هنرجع نندم.. حسام موافي: رمضان شهر العبادة وليس موسم للعزومات والمسلسلات

الدكتور حسام موافي،
الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن شهر رمضان للعبادة والطاعة، مردفًا: «شهر رمضان ليس للعزومات، أو مشاهدة المسلسلات، بلاش تضيع نفسك في حاجات تلهيك عن العبادة».

ووجه حسام موافي خلال تقديمه برنامجه «رب زدني علمًا»، المذاع على قناة صدى البلد، نصيحة للصائمين بالابتعاد عن العمل خلال الليل والنوم بالنهار، معقبًا: «نسبة الكورتيزون في الجسم بتكون عالية في النهار بسبب ضوء الشمس وتنخفض تدريجيا بفترات الليل».

txt

حسام موافي يكشف علاقة السكر بالإمساك.. فيديو

txt

حسام موافي يكشف أسباب النهجان.. فيديو

وتابع حسام موافي: «اللي بيشتغل أو بيذاكر بالليل علشان ينام نهار رمضان دا ضد الطبيعة، كل الطلاب المتفوقين دراسيا بيشتغلوا ويذاكروا بالنهار ويناموا بالليل».

وأوضح حسام موافي، أن هناك العديد من الآيات القرآنية التي تحثنا على عدم مخالفة نظام الطبيعة حيث قال تعالى : « وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا».

مواد متعلقة

عمر هاشم يكشف أفضل دعاء مستجاب ردده النبي والتوقيت الأنسب لقوله في رمضان

رغم قيد الشيطان.. كيف تحدث المعاصي والذنوب في رمضان

إعدام عامل قتل حارس عقار بالعاشر من رمضان

ضبط 360 كجم لحوم مصنعة «لانشون» مجهولة المصدر بالعاشر من رمضان

الإفتاء توضح ضابط المفطرات في رمضان

السيسي يهنىء رئيس مجلس السيادة السوداني بحلول شهر رمضان

السيسي يهنىء الرئيس الجزائري بحلول شهر رمضان المبارك

السيسي يهنىء بشار الأسد بحلول شهر رمضان المبارك
الجريدة الورقية