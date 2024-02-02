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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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حسام موافي يكشف أسباب النهجان.. فيديو

الدكتور حسام موافي،
الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، إن التدخين يعد من الأسباب التي تؤدي إلى النهجان، مضيفًا أن النهجان يختلف ويتفاوت من حيث درجة الإصابة.

وأضاف خلال تقديمه برنامج “ربي زدني علما”، والمذاع على قناة صدى البلد، أن الإصابة بالنهجان قد يكون لسبب نفسي أو لوجود مرض خطير قد يودي بحياة المريض.

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ونوه إلى أن هناك 6 أسباب للنهجان، وهي: “نفسي، الحاجب الحاجز، مرض في القلب، مرض في الرئة، حموضة الدم، تشنج عضلات الصدر”.

وشدد حسام موافي، على الأشخاص الذين يعانون من النهجان، بضرورة الذهاب إلى الطبيب المختص لتشخيص الأعراض، ومعرفة السبب الرئيسي وراء النهجان.

فقدان الوزن

وأشار إلى أن أسباب فقدان الوزن متعددة ونشاط الغدة الدرقية من بينها، بالإضافة إلى أمراض الجهاز الهضمي، والسكر، والتأثير النفسي، والدرن، والأورام.

ولفت إلى أن منع الامتصاص يؤدي لفقد الوزن أيضا، والامتصاص هو عدم استفادة الجسم من الطعام داخل الجسم، مشيرًا إلى أن  فقدان الوزن المفاجئ يعد أحد أعراض الإصابة بفرط نشاط الغدة الدرقية، بسبب إفرازها الكثير من الهرمونات، المسببة في حدوث بعض التغيرات الجسمانية.

واختتم: “يجب عمل تحليل براز للكشف عن الديدان وتحليل سكر للكشف عن مرض السكري أو تحليل الغدة الدرقية والوقوف على سبب النحافة، وقد تكون طبيعة الإنسان أنه نحيف وقصير وتكون النحافة ناتجة عن الوراثة”.

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