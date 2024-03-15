شروط الحصول على المنحة المجانية لمعهد الساليزيان الإيطالي

أعلن وزير العمل حسن شحاتة، اليوم الجمعة، عن منحة مجانية للشباب للتدريب المهني، داخل معهد الساليزيان الإيطالي "دون بوسكو"، فرع الإسكندرية، وذلك تنفيذاً لبروتوكول تم عقده بين "الوزارة" و"المعهد" يوم 5 مارس الجاري.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، شروط الحصول على المنحة.

شروط الحصول على منحة معهد الساليزيان الإيطالي

1. يشترط في المتدرب أن يكون مصري الجنسية.

2. لا يتجاوز عمر المتدرب عن 40 عاماً.

3. أن يكون حاصل علي مؤهل متوسط كحد ادنى.

4. أن يكون متفرغاً تفرغاً كاملاً للدورات الثلاث.

5. أن يجتاز المتدرب المقابلات الشخصية واختبار تحديد المستوى للدورات المتقدمة.

6. الالتزام بمواعيد الدورة و عدم التغيب أكثر من 3 أيام خلال فترة الدورة.

7. الالتزام بالسلوك الحسن و عدم ارتكاب اعمال او التفوه بألفاظ مخلة بالنظام العام.

8. في حالة الإخلال بما سبق سيتم مطالبة المتدرب برد كامل القيمة للدورة، مع عدم توفير مقر إقامة للمتدرب المقيم خارج المحافظة وعدم توفير مصاريف انتقال خلال فترة التدريب.

9. يجب على المتدرب حضور الثلاث دورات المقررة له، و النجاح فيها للحصول علي الشهادات.

10. سوف يدفع المتدرب مبلغ التأمين وقدره 300 جنيه مصري، يسترده فور الانتهاء من الدورات الثلاث و التزامه بالشروط المذكورة.

11. يحضر المتدرب إلى المعهد فقط عندما يتم ابلاغه شخصياً بمواعيده و غير مسموح بخلاف ذلك.

12. حال القبول في المنحة يجب الالتحاق بالثلاث دورات ولا يسمح بالحصول على دورة واحدة من الثلاثة.

تفاصيل منحة معهد الساليزيان الإيطالي

وتتكون المنحة من 3 دورات مجانية "فنية ولغوية ومهارات حياة "، والدورات الفنية المتاحة عبارة عن: لحام مستوي اول " كهرباء، وأوكسي الاسيتيلين، ولحام ثاني "ارجون"، وتركيبات كهربائية كهرباء تحكم آلي Classic Controlإلكترونيات، ولف مواتير، وتبريد، وتكييف plc، وخراطة cnc، وخياطة وتفصيل ملابس"مستوي أول"، وخياطة وتفصيل ملابس" مستوي ثاني".

والدورات اللغوية المتاحة للاختيار في هذه المنحة في اللغتين الإنجليزية، والايطالية، والموضوعات التى سوف تدرس في دورة مهارات الحياة عبارة عن :الوعي الذاتي ومعرفة نقاط القوة والضعف، ومهارات التواصل، و تنظيم الوقت، وكتابة السيرة الذاتية بطريقة محترفة، وتعلم خوض مقابلات العمل.

وتتراوح مدة الدورات الفنية على حسب الدورة بين شهرين الى شهرين ونصف، والدورات اللغوية، شهر و نصف، ودورة مهارات الحياة 15 يوما.

ويمكن التسجيل في المنحة من خلال هذا الرابط: https://forms.gle/oG7c4EzN6UcTnKXRA، وعلى عنوان المعهد "99 شارع شريف الخديوى سابقاً - الإسكندرية".