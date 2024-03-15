الأهلي يستضيف سبورتنج في دوري السوبر للسلة

يستضيف الفريق الاول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي نظيره فريق سبورتنج اليوم في مباراة مهمة ضمن منافسات بطولة دوري السوبر.

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تنطلق المباراة في التاسعة مساء اليوم علي صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، ويسعى الأهلي لتقديم عرض قوي ومواصلة انتصاراته في البطولة.

واختتم الأهلي مرانه أمس بقيادة أوجستي بوش المدير الفني للفريق، الذي أكد على ضرورة التركيز الشديد في المباراة والالتزام بالتعليمات الفنية داخل الملعب.

وكان الأهلي قد حقق الفوز في المباراة السابقة على فريق الجزيرة بنتيجة 100-87 ضمن منافسات البطولة.