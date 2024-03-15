الجمعة 15 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الأهلي يستضيف سبورتنج في دوري السوبر للسلة

سلة الاهلي
سلة الاهلي

يستضيف الفريق الاول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي نظيره فريق سبورتنج اليوم في مباراة مهمة ضمن منافسات بطولة دوري السوبر.

إقرأ أيضًا..

سيدات الأهلي يهزمن الشمس في دوري اليد

رونالدو وماني يقودان تشكيل النصر المتوقع أمام الأهلي في كلاسيكو دوري روشن


تنطلق المباراة في التاسعة مساء اليوم علي صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، ويسعى الأهلي لتقديم عرض قوي ومواصلة انتصاراته في البطولة. 
واختتم الأهلي مرانه أمس بقيادة أوجستي بوش المدير الفني للفريق، الذي أكد على ضرورة التركيز الشديد في المباراة والالتزام بالتعليمات الفنية داخل الملعب.
وكان الأهلي قد حقق الفوز في المباراة السابقة على فريق الجزيرة بنتيجة 100-87 ضمن منافسات البطولة.

مواد متعلقة

التاسعة مساءً .. سلة الأهلي ضيفًا على الجزيرة بدوري المحترفين

سلة الأهلي يواصل تفوقه بالدوري

رجال سلة الأهلي يفوز على المصرية للاتصالات في الدوري

سيدات سلة الأهلي يفوز على الاتحاد في دوري السوبر

مدرب سلة الزمالك..أشكر اللاعبين وقدمنا مستوي رائع أمام الأهلي

رجال سلة الأهلي يفوز على الجزيرة في الدوري

سلة الأهلي يستضيف الجزيرة في دوري السوبر

سيدات سلة الأهلي يهزمن هليوبوليس في دوري السوبر
الجريدة الورقية