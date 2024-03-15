رونالدو وماني يقودان تشكيل النصر المتوقع أمام الأهلي في كلاسيكو دوري روشن

أستقر البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر على التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مباراته أمام أهلي جدة في قمة لقاءات دوري روشن السعودي .

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ويلتقي فريق النصر بنظيره اهلي جدة مساء اليوم الجمعة على ملعب الجوهرة المشعة وذلك ضمن منافسات الجولة 24 من مسابقة دوري روشن السعودي.

ومن المتوقع أن يعتمد كاسترو على تشكيل مكون من ..

حراسة المرمى: دافيد أوسبينا

خط الدفاع: علي لاجامي، نواف بوشل، لابورت، أليكس تيليس

خط الوسط: بروزوفيتش، أوتافيو، عبد الله الخيبري، أيمن يحيى

خط الهجوم: ساديو ماني، كريستيانو رونالدو

ويحتل النصر وصافة جدول ترتيب دوري روشن برصيد 53 نقطة، بفارق 6 نقاط عن أهلي جدة ثالث الترتيب.