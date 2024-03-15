قرعة نارية لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا

أجريت اليوم الجمعة قرعة الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2023-2024، والتي أسفرت عن مواجهات نارية محتملة.

وأوقعت القرعة فريق آرسنال أمام بايرن ميونخ في ربع نهائي البطولة بينما يصطدم مانشستر سيتي بريال مدريد في نهائي مبكر.

ويلعب أتلتيكو مدريد أمام بوروسيا دورتموند في دور الـ 8 بينما يواجه باريس سان جيرمان نظيره ىبرشلونة في قمة مرتقبة.

قرعة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

وأسفرت قرعة الدور نصف النهائي عن مواجهة الفائز من مباراة آرسنال الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني مع الفائز من قمة ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي.

بينما تقام المواجهة الثانية في نصف النهائي بين الفائز من موقعة باريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني ضد المتأهل من لقاء أتلتيكو مدريد الإسباني وبوروسيا دورتموند الألماني.

مواعيد مباريات ربع ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا

تقام مباريات الدوري ربع النهائي لبطولة دوري ابطال أوروبا في يومي 9، 10 إبريل المقبل على ان تلعب مباريات الإياب يومي 16 و 17 إبريل.

بينما تقام مباراتي ذهاب الدور نصف النهائي للبطولة في 30 إبريل و 1 مايو المقبل، على أن تلعب مباراتي الإياب يومي 7 و 8 مايو.

ويستضيف ملعب ويمبلي المباراة النهائي لدوري الأبطال في الموسم الحالي والتي تقام يوم 1 يونيو المقبل.