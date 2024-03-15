قمة مثيرة بين آرسنال وبايرن ميونخ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا عن مواجهة كلاسيكية ونارية بين فريقي آرسنال الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني.

ويستضيف فريق آرسنال مباراة الذهاب على ملعبه على أن تقام مباراة الإياب في ميونخ.

وأقيمت قرعة دوري أبطال أوروبا ظهر اليوم الجمعة في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” بمدينة نيون السويسرية وذلك بنظام مفتوح حيث يمكن أن يتقابل أي فريقين من دولة واحدة في ربع النهائي دون قيود على عكس بعض السنوات الماضية.

وأجريت القرعة بمشاركة الـ 8 فرق المتاهلبة لدور الثمانية وهم: مانشستر سيتي وآرسنال ( إنجلترا) ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وبرشلونة ( إسبانيا) بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند ( المانيا )، باريس سان جيرمان (فرنسا)، كما يشهد الحفل ذاته إجراء قرعة الدور نصف النهائي للبطولة.