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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

كلوب: طالبت صلاح بعدم الرجوع للدفاع في مباراة سبارتا براج

صلاح
صلاح

أكد يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول أنه طالب لاعبه محمد صلاح خلال مباراة سبارتا براج بعدم العودة للدفاع.

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محمد صلاح ينتظر تحقيق أرقام تاريخية أمام سبارتا براج الليلة

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كلوب يتحدث عن جاهزية محمد صلاح قبل صدام سبارتا براج غدا

أضاف كلوب بعد نهاية المباراة "صلاح لاعب ذو خبرة كبيرة، أعتقد أنها المرة الأولى التي أخبر فيها لاعبًا، فقط توقف عن الدفاع".

وتابع كلوب: أردت أن استبدل صلاح، ولكن بوبي قال إنه شعر بشيء حول الكاحل، يجب أن نرى، لقد لعب بوبي بشكل لا يصدق.

وواصل: لقد كان بوبي يفوز بكرة تلو كرة هو الشخص الذي أقلق بشأنه قليلًا، وعليه استبدلته عند شعوره بآلام.

وفاز ليفربول على سبارتا براج بسداسية مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الخميس في دور 16 من الدوري الأوروبي.

وتأهل رفقاء صلاح إلى دور الثمانية من البطولة الأوروبية ومن المنتظر معرفة خصمه في ربع النهائي بعد إجراء القرعة اليوم الجمعة.

وساهم محمد صلاح خلال انتصار فريقه بسداسية مقابل هدف، بأربع أهداف، بعدما سجل هدفا وصنع 3 آخرين في اللقاء .

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