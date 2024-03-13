كلوب يتحدث عن جاهزية محمد صلاح قبل صدام سبارتا براج غدا

تحدث المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، عن جاهزية الدولي المصري محمد صلاح نجم الريدز قبل مواجهة سبارتا براج.

ومن المقرر أن يلتقي فريق ليفربول مع نظيره سبارتا براج غدًا في ملعب أنفيلد، في إياب دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي، بعد الفوز ذهابا خماسية مقابل هدف في التشيك.



تصريحات كلوب عن لياقة محمد صلاح

قال كلوب في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "من المهم أن نُعد محمد صلاح في هذه المباراة، التغيير بين الشوطين لم يكن ضروريًا أو ممكنًا، كان من الممكن أن يلعب لفترة أطول، لكن دخوله بين الشوطين أمام مانشستر سيتي لم يكن مثاليًا".

وأضاف: "محمد صلاح جاهز، ليس لمدة 90 دقيقة لكنه جاهز للمشاركة، ومن الجيد أننا لم نعد في حاجة للتعامل مع شيء كهذا بعد الآن، لذلك علينا الحفاظ عليه من أجل العودة دون خطورة".

وأكمل: "أنا مستعد للبدء به أساسيًا، ولكني لست متأكدًا من لياقته، إذا حصل على 90 دقيقة فهذا يعتمد على كيفية ظهوره في المباراة. علينا أن نكون حذرين للغاية".