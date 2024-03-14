محمد صلاح ينتظر تحقيق أرقام تاريخية أمام سبارتا براج الليلة

ساعات قليلة تفصلنا عن مواجهة قوية تجمع بين فريقي ليفربول ونظيره سبارتا براج التشيكي، في المباراة التي ستقام على ملعب "الأنفيلد" معقل الريدز، ضمن منافسات إياب دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي.

وكان ليفربول حقق الفوز في مباراة الذهاب على أرض سبارتا براج بخمسة أهداف مقابل هدف.

ووفقًا لموقع ليفربول الرسمي، فإن محمد صلاح يمكن أن يصبح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 20 هدفًا في جميع المسابقات للموسم السابع على التوالي، في حالة هز شباك سبارتا براغ اليوم.



كما أنه في حالة مشاركة قائد منتخب مصر في مباراة اليوم، سيصبح ضمن أكثر 10 لاعبين شاركوا في مباريات بالمنافسات الأوروبية في تاريخ «الريدز»، إذ شارك صلاح في 73 مباراة.

وفي حالة مشاركته اليوم، سيتساوى «صلاح» مع فيل نيل وجوردان هندرسون، كأكثر عاشر لاعب شارك في مباريات أوروبية بمختلف المسابقات سواء دوري أبطال أوروبا، أو السوبر الأوروبي، أو الدوري الأوروبي.

موعد مباراة ليفربول وسبارتا براج اليوم في الدوري الأوروبي:

تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وسبارتا براج اليوم:

تذاع المباراة عبر قناة beIN sports HD3.

معلق مباراة ليفربول وسبارتا براج في الدوري الأوروبي

يعلق على المباراة، حفيظ دراجي.