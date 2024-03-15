خالد جاد الله: الوكلاء يتحكمون في سوق انتقالات المدربين

قال خالد جاد الله، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أن أي شخص يستطيع أن يعمل كمدرب مصر في الفترة الحالية.

أضاف خالد جلال تصريحاته قائلًا: "أنا من النوع اللي بزهق، ولما بزهق ببعد، هذه طبيعتي منذ أن كنت لاعبًا، تدرجت في المناصب مع منتخبات مصر منذ 2000".

وواصل: "سافرت من 2001 إلى السعودية والإمارات لمدة 8 مواسم، وعندما عدت في 2009 وجدت الأمور قد تغيرت، وأن الوكلاء تحكموا في سوق انتقالات المدربين، ومن مصلحة الكرة المصرية كثرة المدربين".

أضاف: "اتجهت للتحليل، أنا كنت مدربًا منذ أن كنت لاعبًا، أي شخص في مصر حاليًا يستطيع أن يكون مدربًا لعدم وجود معايير، اللي بيعرف بيوصل هيدرب".

وأختتم خالد جالد الله تصريحاته قائلًا: "مهنة التدريب صعبة ولا يستطيع أحد أن يكون مدربًا إن كان سيعمل بالمعايير اللازمة، العلاقات تتحكم في سوق انتقالات المدربين".