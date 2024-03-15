موعد مباراة الأهلي والنصر في الدوري السعودي

تتجه أنظار محبي الكرة السعودية إلى استاد الجوهرة المشعة، لمشاهدة مباراة الأهلي والنصر المقررة بينهما مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 24 من عمر الدوري السعودي "دوري روشن".

ويدخل النصر المباراة وهو في المركز الثاني في سلم ترتيب دوري روشن برصيد 53 نقطة حصدها من 23 مباراة.

وخاض النصر 23 مباراة هذا الموسم في الدوري السعودي حقق خلالهم 17 انتصارًا وتعادل في مواجهتين، فيما خسر 4 لقاءات، وسجل 65 هدفًا واستقبلت شباكه 33 هدفًا.

وعلى الجانب الأهلي يحتل الأهلي المركز الثالث في جدول الدوري السعودي برصيد 47 نقطة حصدها من 23 مواجهة حيث سجل 14 انتصارا وحقق 5 تعادلات فيما نال 4 هزائم، سجل لاعبوه 49 هدفًا واستقبلت شباكه 24 هدفًا.

موعد مباراة الأهلي والنصر

تنطلق مباراة الأهلي والنصر مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والعاشرة بتوقيت السعودية ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قناة SSC 1 الناقل الحصري لمباريات الدوري السعودي وأسندت مهمة نقل فعاليات وأحداث المباراة للمعلقان علي سعيد الكعبي وحاتم بطيشة.