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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تشكيل ميلان أمام سلافيا براج.. جيرو يقود الهجوم

جيرو لاعب ميلان الإيطالي
جيرو لاعب ميلان الإيطالي

أعلن المدير الفني ستيفانو بيولي، تشكيل فريق ميلان الإيطالي الرسمي الذي سيبدأ به مباراة اليوم ضد فريق سلافيا براج التشيكي، في إياب دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي.

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تشكيل ميلان المتوقع لمواجهة سلافيا براج في الدوري الأوروبي

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ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة إلا الربع من مساء اليوم الخميس، على ملعب " فورتونا أرينا"، وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 1 بصوت المعلق الرياضي عامر الخوذيري.

ويبدأ ميلان المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ماينان.

الدفاع: كالابريا، جابيا، توموري وثيو هيرنانديز.

الوسط: ياسين عدلي، يونس موسى ولوفتوس تشيك.

الهجوم: بوليسيتش، لياو وجيرو.

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